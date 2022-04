Pavimentação entre Fátima do Sul e Caarapó irá aproximar regiões produtivas

A pavimentação da MS-278, que ligará os sul-mato-grossenses municípios de Fátima do Sul a Caarapó, segue em pleno vapor em duas frentes de trabalho. A obra tem o objetivo de aproximar as regiões produtivas, fazer a integração e melhorar o escoamento da produção, trazendo benefícios para economia dos municípios.

Na primeira etapa será construído o anel viário de Fátima do Sul até o entroncamento com a MS-156, com 26,8 km de pavimentação. A obra receberá R$ 44,3 milhões em investimento.

Engenheiro responsável pela obra, Gustavo Ferri Martins explica que foi feita a terraplanagem em 17 km e a expectativa é que a capa de asfalto seja implantada a partir de julho deste ano.

“Neste trecho temos a implantação de três pontes de concreto. Os trabalhos seguem em pleno vapor e o contrato prevê a entrega deste trecho até janeiro de 2023. Também trouxemos aqui uma usina de asfalto para fazermos a camada final”, disse.

A segunda etapa da obra prevê a pavimentação de mais 30,91 km na MS-278, até chegar ao município de Caarapó. As obras já iniciaram neste trecho, que conta com um investimento de R$ 55 milhões.

“Estamos interiorizando o desenvolvimento e abrindo uma alça de integração regional. Essa rodovia sai de Fátima do Sul e passa por Caarapó, Cristalina, Nova América, Café Porã, Laguna Caarapó e Ponta Porã. É um anel de mais de 100 quilômetros que está sendo pavimentado”, destacou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), quando lançou a obra no município.

Com informações do Portal MS.