Última etapa de matrículas nas escolas públicas estaduais vai até a próxima sexta

Começou nesta segunda-feira (17) a última etapa do calendário da Matrícula Digital 2022 da REE (Rede Estadual de Ensino) em Mato Grosso do Sul. Após a publicação da segunda lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula entre os dias 10 e 14 de janeiro, disponível para consulta on-line, foi iniciado a campanha de efetivação das matrículas.

Até a próxima sexta-feira, 21 de janeiro, estudantes que foram relacionados na listagem deverão efetivar as matrículas diretamente nas unidades escolares apontadas na Central de Matrículas. Para isso, pais/responsáveis deverão apresentar os documentos necessários, entre os quais: requerimento de pré-matrícula; cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e RG (Registro Geral), se houver; guia de transferência original; histórico escolar original; cópia da carteira de vacinação; cópia do comprovante de residência ou declaração; cópia do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e cópia do documento de identificação do pai/mãe ou responsável legal, para estudante menor de idade.

Para os alunos atendidos pela educação especial, é necessário apresentar laudo no ato da matrícula, conforme a especificidade declarada – laudo multiprofissional para alunos com altas habilidades/superdotação e laudo médico concluso para alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e transtorno do espectro autista.

A falta de documentação obrigatória ocasionará a perda da vaga.

Atendimento

As informações necessárias para o preenchimento dos formulários e efetivação das matrículas estão disponíveis no portal da Matrícula Digital. Além disso, a SED (Secretária de Estado de Educação) também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028.

Já o atendimento presencial ocorre na rua Joaquim Murtinho, número 2.612, bairro Itanhangá Park, ao lado do CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) Hércules Maymone, em Campo Grande. Horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta.