Confira a coluna “Conectado”

Cultura

Em ano eleitoral e com uma nova estrutura mais funcional, o secretário de Cultura, Turismo e Esportes, Marcelo Miranda (PSDB-MS) tem agilizado também o atendimento às prefeituras do interior. Nesta semana, diversas lideranças políticas estiveram despachando com ele, como o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos (PSDB-MS), o de Deodápolis, Valdir Luiz Sartor (PSDB-MS) e o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PP-MS) e que, segundo o secretário, mantiveram “um diálogo e cooperação para impulsionar o turismo, esporte e cultura em seus municípios.”

Ação civil Serasa

Sobre a nota, MPF pede que Serasa seja multada em R$ 200 milhões por vazamento de dados. Órgão pleiteia, ainda, que empresa seja obrigada a pagar R$ 30 mil em indenização a cada indivíduo que teve informações expostas na internet, a coluna reproduz a seguinte nota da Serasa Experian.

Nota – Serasa

Em nota, a Serasa Experian alega que as notícias que fazem menção à suposta indenização de R$ 30 mil são falsas, contribuindo para confundir o consumidor. “Não existe nenhuma decisão judicial nesse sentido. Importante pontuar que o pedido liminar requerido pelo MPF foi indeferido. A empresa informa, ainda, que já demonstrou a ausência de invasão de seus sistemas ou indícios de que o suposto vazamento tivesse tido origem em suas bases de dados. Também é relevante esclarecer que essa ação judicial não possui qualquer relação com a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, já inclusive encerrada, referente aos serviços ‘Lista Online’ e ‘Prospecção de Clientes’, os quais foram descontinuados em 2020. A Serasa Experian reforça que proteger a segurança dos dados é sua prioridade número um e cumpre rigorosamente a legislação brasileira.”

Estratégia

A fim de preservar a ampla aliança de partidos que compõem o governo do presidente Lula, o PT aceitou ceder espaço para aliados nas eleições municipais de outubro. O resultado é que o partido disputará com candidato próprio as prefeituras de apenas 16 capitais, o menor número em 32 anos.

Por Bosco Martins.