Quadrilha rouba celular, documentos e carro em saída de restaurante

Na madrugada deste domingo, por volta das 03h20, uma mulher de 29 anos e um homem de 37, foram roubados por uma quadrilha, na saída de um restaurante na rua Oliveira Marques, esquina com General Osório, em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Na saída do estabelecimento as vítimas foram abordadas por um grupo com quatro homens e uma mulher. De posse de uma arma, eles anunciaram o roubo e levaram da jovem telefone celular, bolsa e documentos. Enquanto do rapaz foram levados carteira, cartões bancários, celular e a chave do veículo, eles ainda o agrediram fisicamente.