UEMS abre inscrições para o curso de português para migrantes internacionais em quadro cidades de MS

O programa ‘UEMS Acolhe’ está com inscrições abertas, até hoje (10), para o curso de português para migrantes internacionais, que será ofertado no primeiro semestre de 2024 nas cidades de Campo Grande, Cassilândia, Dourados e Nova Andradina.

O público-alvo do curso são migrantes internacionais, refugiados e apátridas. O período de realização do curso será de março a junho de 2024, com carga-horária de 60 horas – e duração de 15 semanas -, na modalidade presencial.

Em Campo Grande as aulas terão início no dia 20 de março, sempre as quartas-feiras, em sete locais diferentes na cidade.

Já em Cassilândia, as aulas serão aos sábados das 8h às 10h30, com início no dia 23 de março, na Escola Estadual Adriele Barbosa Silva, Vila Pernambuco.

Em Dourados, são dois polos ( E.E. Profª. Floriana Lopes e Paróquia São José Operário), com atendimento das 19h às 21h30 e início no dia 19 de março.

E em Nova Andradina as aulas começam também no dia 20 de março, das 19h às 21h30, no Centro de Idiomas e Tecnologias (Avenida Eurico Soares de Andrade, 1830)

UEMS Acolhe

O UEMS Acolhe é um programa institucional da UEMS ligado à Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), que promove o acolhimento linguístico, humanitário e educacional dos migrantes internacionais por meio do curso de português como língua do acolhimento.

O “Curso de Português para Migrantes Internacionais” recebe participantes de várias nacionalidades e um dos diferenciais é que as aulas são divididas em temas, dessa forma os alunos aprendem o português dentro de situações cotidianas, como: fazer compras, procurar emprego e também atendimento médico.

Para se inscrever gratuitamente, acesse aqui.

