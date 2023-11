Trecho interditado na Avenida Três Barras é liberado nesta quinta-feira

O trecho da Avenida Três Barras entre a rua Fernão Dias e Felipe Camarão foi liberado nesta quinta-feira (27) para os condutores que precisam trafegar pela região.

Já os trechos das Ruas Domingos Jorge Velho entre a Avenida Manoel da Nóbrega e Avenida Três Barras; a José Nogueira Vieira entre a Avenida Três Barras e Assef Buainain; a Rua Marquês de Lavradio entre a Rua Final e Avenida Três Barras, continuam interditadas para o reordenamento da rotatória.

No local estão sendo realizadas obras de meio fio e sarjetas. Sendo assim, segundo explica o Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, não afeta o tráfego dos veículos na Avenida.

O trecho da Avenida Três Barras entre a Rua Conde de São Joaquim até a rotatória da Avenida Gabriel Del Pino, está interditado para obras de recapeamento.

Na parte de sinalização, já foi realizado a implantação dos eletrodutos e caixas de distribuição para que sejam instaladas as colunas dos conjuntos semafóricos. Todo o trecho faz parte do reordenamento viário da rotatória da Avenida Três Barras que tem como objetivo garantir maior fluidez para o trânsito e segurança aos pedestres que circulam pela região.