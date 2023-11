Suzano confirma início da construção de unidade da PRF em Ribas do Rio Pardo

Conforme noticiado na edição de ontem (26), do jornal O Estado, a cidade de Ribas do Rio Pardo, distante 102 quilômetros de Campo Grande, deverá receber uma base da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Conforme informações da empresa responsável pela construção da nova unidade, a Suzano, as obras já iniciaram, logo após a publicação do TPEU (Termo de Permissão Especial de Uso) no DOU (Diário Oficial da União), de terça-feira (25). Mesmo assim, o projeto de contrapartida contempla outros investimentos para a cidade, tais como a instalação de um sistema de videomonitoramento, entrega de viaturas e de uma nova delegacia de Polícia Civil, já em construção.

Segundo informações da Suzano, as ações de segurança fazem parte do PBA (Plano Básico Ambiental), em que estão consolidados 18 programas, sendo um deles o Programa de Adequação de Infraestrutura Urbana, que conta com um investimento de R$ 48 milhões (valor inicial) nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento social, habitação, segurança pública e segurança no trânsito do município.

No setor de segurança pública, as ações começaram a ser desenvolvidas em 2021, quando o Conselho Municipal estabeleceu a priorização e execução de vários projetos. Dentre eles, na área de segurança pública, estão a implantação de uma nova delegacia da Polícia Civil, com as obras já iniciadas e término previsto para janeiro de 2024; uma nova base para a PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-262; além do apoio na melhoria da estrutura física da Polícia Militar para comportar o aumento do efetivo, o que possibilitará a transformação do batalhão em companhia.

Em junho de 2022, a Suzano entregou cerca de R$ 200 mil em equipamentos para o Batalhão de Choque da Polícia Militar e, em outubro do mesmo ano, a Polícia Civil recebeu, da empresa, uma viatura, tipo van, para transporte de presos, como parte do cumprimento do PBA.

Ainda em cumprimento ao plano, na última semana a empresa entregou três viaturas e caracterizadas às forças de segurança em atuação na cidade. Foram dois carros a serviço da Polícia Civil, um para investigação de crimes e outro veículo equipado para operações ostensivas no município.

O terceiro veículo é uma viatura de autossalvamento entregue ao Corpo de Bombeiros, que amplia a capacidade de atendimento a chamados, não somente na área urbana, mas também nas áreas rurais.

Outro ponto importante é que, em conjunto com o Conseg (Conselho Municipal de Segurança Pública), por meio da empresa Cidadão Integrado, a Suzano está implantando sistema de videomonitoramento, com 28 câmeras localizadas em pontos estratégicos da cidade e conectadas à sede da Polícia Militar. A previsão de conclusão desse projeto é o mês de agosto.

Aumento populacional e alta de crimes

Para o jornal O Estado, a delegada Paula Barreto Araújo contou que já foi possível notar um aumento na incidência de crimes na região. Contudo, cita que a construção de uma nova delegacia pode auxiliar, uma vez que ampliará a infraestrutura da Polícia Civil, na região.

“Quanto ao aumento do volume de ocorrências policiais, já houve diferença. O prédio ajuda, sem dúvidas. Tanto para a população quanto para os policiais que aqui trabalham, que terão uma delegacia com boa infraestrutura”, explicou.

Com a nova unidade, o quadro de servidores também deverá ser ampliado. “Atualmente, estão em atividade, na Delegacia, duas delegadas, uma escrivã e quatro investigadores. No quadro de policiais da unidade, ainda contamos com outros dois escrivães e com três investigadores, os quais se encontram afastados mediante licença médica, sem previsão de retorno. A Diretoria está acompanhando o quadro de Ribas, é sensível às necessidades e está trabalhando para aumentar o efetivo”.

Por – Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.