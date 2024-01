Trapalhada: cãozinho precisa ser resgatado pelos Bombeiros após ficar preso em buraco

Dessa vez a curiosidade prendeu o cão: um filhotinho de vira-lata tentou ‘espiar’ a vizinhança por um cano de escoamento de água da própria casa e acabou com a cabecinha presa no local. O caso aconteceu na última sexta-feira (5), em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

Por volta das 14h50, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionada, na região do bairro Guatós, parte alta de Corumbá. O pedido era inusitado: um cão havia ficado com a cabeça presa em um buraco na parede.

O buraco é a saída de água da casa, onde também tinha um tubo de PVC. O proprietário do animal não estava na residência, vizinhos tentaram ajudar, mas não conseguiram tirá-lo do buraco e chamaram os bombeiros.

A equipe quebrou a parede, porém, o cãozinho ainda ficou com o cano de PVC preso ao pescoço, que foi cortado com alicate. O animal não apresentava ferimentos, apesar da situação. O cão e a casa ficaram sob responsabilidade de uma vizinha.

