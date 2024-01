Carreta que carregava óleo tem carga roubada após tombar em rodovia

Uma carreta teve sua carga saqueada após o motorista perder o controle da direção e tombar o veículo, na BR-487, região de Itaquiraí, no Sul do Estado. A carreta carregava mais de 1,4 mil caixas de óleo vegetal.

Conforme informações do portal Tá na Mídia Naviraí, o carregamento dos produtos foi feito em Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande e seguiria até o Paraná. O condutor, um homem de 54, disse ao portal que trafegava na BR quando a carreta Scania apresentou uma falha mecânica e saiu da pista.

Ainda segundo o relato do homem, o veículo do tipo baú permaneceu fechado e por volta de 19h, grupo de aproximadamente 100 pessoas chegou ao local e passou a saquear a carga cortando a lateral do veículo com machados.

A carga estava avaliada em mais de R$ 146 mil. O caso foi registrado da delegacia de Itaquiraí.