Tá acabando! Veja programação para último dia de atividades na Cidade do Natal

O “Natal de CG é Tamanho Família” encheu as famílias campo-grandenses e visitantes de alegria durante 30 dias. As atividades ocorreram diariamente e neste domingo (07), a Cidade do Natal encerra as atividades com muita música. A abertura do local acontece às 17h30.

Abrindo a programação às 18h30 acontece a apresentação do New York Circus, às 19h30 o DJ Hila e Bonde do Flashback agitam a programação com grandes clássicos. A Parada Natalina fecha com chave de ouro a programação desta edição das festividades às 21h com o tradicional desfile.

