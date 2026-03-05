Trânsito é liberado na ponte da Rua Bom Sucesso após manutenção na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que a ponte localizada na Rua Bom Sucesso, no cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, já está novamente liberada para a circulação de veículos após a conclusão dos serviços de manutenção realizados na estrutura.

O local havia sido interditado temporariamente por motivos de segurança, para que as equipes responsáveis pudessem executar os trabalhos necessários na ponte.

Após alguns dias de atuação no local, os serviços foram finalizados, permitindo a liberação da via. A intervenção teve como objetivo garantir melhores condições de segurança e fluidez no trânsito para todos que utilizam a região.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

