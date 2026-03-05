Operação Piracema prendeu 6 pessoas e aplicou R$ 33 mil em mult

A PMA (Polícia Militar Ambiental) divulgou o balanço total da Operação Piracema, compreendido entre 5 de novembro de 2025 e 28 de fevereiro de 2026, em rios de todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Durante a operação, a PMA atuou em ações preventivas, fiscalizações em áreas estratégicas, abordagens, monitoramento de pescado, repressão a condutas ilícitas e apreensão de materiais utilizados em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Os números divulgados apontam que, entre novembro e fevereiro, durante a Piracema 2025/2026:

-6 pessoas foram presas

-1 mandado de prisão foi cumprido

-15 multas foram aplicadas, totalizando R$ 33.749,00

-5 armas de fogo foram apreendidas

-10 munições foram apreendidas

-4 armas brancas foram apreendidas

-86 carretilhas/molinetes foram apreendidas

-91 caniços foram apreendidos

-120 metros de rede foram apreendidos

-278 anzóis de galho foram apreendidos

-5 tarrafas foram apreendidas

-2 embarcações foram apreendidas

-3.202,3 kg de pescado foram vistoriados

-1 freezer foi apreendido

A Operação Piracema da PMA fiscalizou rios de todo o Estado, em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

-bloqueios terrestres e aquáticos

-vistorias em estabelecimentos comerciais

-verificações de estoque declarado de pescado

-operações noturnas e diurnas em locais estratégicos

Houve emprego do SIGIA (Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilitou análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

PIRACEMA

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

O período de Piracema ocorreu de 5 de novembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026.

Durante esse período, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional), bem como transporte, permaneceram proibidos.

Vale ressaltar que, neste intervalo de tempo, a pesca continuou permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, foi permitido pescar com varas em barrancos.

LIBERADO

Com o fim da Piracema, a pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está liberada desde domingo (1°) em rios de Mato Grosso do Sul.

O transporte de pescados também voltou a ser permitido. Todo pescado a ser transportado deve ser obrigatoriamente lacrado e declarado em um posto da PMA (Polícia Militar Ambiental) para a emissão da GCP (Guia de Controle de Pescado). A falta deste documento implica em multa e apreensão de todo o produto da pesca.

De acordo com a PMA, embora a pesca esteja permitida, os pescadores devem seguir rigorosamente as normas de manejo e controle para garantir a sustentabilidade nos rios das bacias do Paraguai e Paraná.