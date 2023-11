Trabalhador morre eletrocutado durante instalação de fios de internet

Rafael Oliveira de Lima, de 35 anos, morreu na última terça-feira (15), devido a uma descarga elétrica durante a instalação de uma rede de internet, em um rancho no Alto Sucuriú, região rural de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme depoimento de testemunhas ao site JP News, Rafael caiu de uma altura aproximadamente de quatro metros, ficando inconsciente. Os colegas de trabalho da vítima iniciaram imediatamente massagem cardíaca e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Percebendo a gravidade da situação, os colegas de trabalho do Rafael o colocaram dentro do carro da empresa em destino a Três Lagoas, na tentativa de ir em direção a ambulância. Ao encontrar o veículo de socorro, os médicos realizaram manobras de RCP (Reanimação Cardíaca Pulmonar), porém a vítima veio a óbito.

