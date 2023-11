Detran anuncia último mutirão do ano com 2.120 vagas para exames práticos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta quinta-feira (16) a disponibilidade de 2.120 vagas para exames práticos de direção em Campo Grande, no último mutirão do ano, que se estenderá até sábado (18). A iniciativa visa aliviar a demanda acumulada de processos de habilitação, prorrogados devido à pandemia, com vencimento até 31 de dezembro deste ano.

Este mutirão é o desfecho de uma série de ações semelhantes realizadas desde outubro, totalizando mais de 2 mil vagas oferecidas anteriormente.

Dentre as vagas disponíveis neste último esforço, 1.840 são destinadas a exames na categoria B (carro), 200 para categoria A (moto) e 80 para veículos de carga pesada nas categorias C, D e E.

Alunos que concluíram as aulas práticas obrigatórias na autoescola podem realizar o agendamento no local, onde será emitida uma guia para pagamento da taxa do exame. O agendamento da data seguirá o cronograma disponível durante o mutirão.

Diante de uma demanda expressiva de aproximadamente 20 mil processos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) abertos entre 2019 e 2022, o Detran-MS discutiu alterações no cronograma de exames em colaboração com os centros de formação de condutores.

Entre as mudanças propostas, destaca-se a revisão do dia reservado para exames da categoria A, que atualmente ocorre nas quartas e sextas-feiras pela manhã, e será ajustado para as quartas-feiras exclusivamente. A oficialização da alteração será divulgada oportunamente.