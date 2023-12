Termina hoje prazo para matrícula em escolas da Reme e Emeis de Campo Grande

Hoje(18) termina o período de matrícula e rematrículas nas Emeis (Escolas de Educação Infantis) e escolas de Ensino Fundamental da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande.

No dia 1º de dezembro foi divulgada a 1ª listagem para novos alunos das Emeis com 6.369 alunos. Hoje pela manhã de acordo com dados da secretaria de educação, apenas 3.045 alunos foram efetivados, marcando um índice de 48% de efetivação.

Para a saber o total de vagas é necessário aguardar a finalização deste prazo e a contabilização das vagas que serão disponibilizadas para a 2° Listagem de Designados nas EMEI’s. As vagas não efetivadas retornam amanhã para a Central para que a segunda listagem, publicada em 11 de janeiro.

Matrícula

Para realizar a matrícula e rematrícula deve ser feita até às 17h desta segunda-feira nas Emeis e escolas de Ensino Fundamental. Também é possível entrar em contato pelo telefone 0800 615 15 15.

No momento, faltam 12 mil alunos para efetivação da vaga. Caso o prazo for perdido, entra como aluno novo e os responsáveis precisam fazer novamente o cadastro, sendo que nem sempre o aluno volta para a mesma escola. A lista sai no dia 11 de janeira, por isso, devem ficar atentos.

