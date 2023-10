Termina hoje as inscrições para o processo seletivo de estagiários da MS Gás

Vagas disponíveis são para Campo Grande e Três Lagoas para formação de cadastro reserva

Interessados tem até hoje(16) para se inscreverem no processo seletivo da MS Gás. As vagas são para cadastro de reserva e os candidatos devem ter idades acima de 18 anos e estarem matriculados em cursos superiores de instituições de ensino reconhecidas.

Em Campo Grande, serão selecionados candidatos que estão cursando faculdade nas áreas de Administração; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados; Ciências Contábeis; Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e Publicidade e Propaganda/Jornalismo; do 1 ao 5 semestre.

Também são contempladas as áreas Direito; Engenharia Ambiental/ Engenharia Sanitária e Ambiental; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; e Engenharia Mecânica, do 3º ao 7º semestre.

Já em Três Lagoas serão selecionados estagiários nas áreas de Administração do 1º ao 5º semestre; e Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, para estudantes do 5º ao 7º semestre.

A bolsa-auxílio é de R$ 804,52 para jornada de 4 horas e de R$ 1.206,79 para período de 6 horas. A avaliação será feita mediante análise do histórico escolar, de acordo com os critérios de pontuação dispostos no edital do processo seletivo.

Avaliação e Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente mediante preenchimento de formulário. A avaliação será feita mediante análise do histórico escolar, de acordo com os critérios de pontuação. Acesse o edital, para conferir os critérios e formulário de inscrição

