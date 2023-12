Termina amanhã o prazo para inscrição de alunos nas Colônias de Férias da REME de Três Lagoas

Os pais e responsáveis que já realizaram o cadastro junto ao Centro de Educação Infantil (CEI) onde seu filho (a) estuda, declarando a intenção de usufruírem da Colônia de Férias da Rede Municipal de Ensino (REME), que será realizada de 8 a 26 de janeiro de 2024, devem ficar atentos ao prazo de inscrição nas unidades de ensino que receberão seus filhos durante esse período.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), os pais que manifestaram a necessidade de deixar seus filhos na Colônia de Férias terão até amanhã, terça-feira – 19 de dezembro, para realizar a inscrição na unidade de ensino escolhida previamente. É necessário apresentar os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento do aluno;

Comprovante de endereço e número de telefone atualizados;

Caso haja intolerância alimentar, apresentar laudo médico.

O que são as Colônias de Férias?

A SEMEC destaca que a Colônia de Férias/REME é uma ação fora do tempo escolar que acontece para atender bebês e crianças bem pequenas matriculadas em turmas de 0 a 3 anos de tempo integral.

CEIS Colônias

As seguintes CEIs funcionarão como Colônia de Férias:

Diógenes de Lima – R. Graça Aranha, 2315 – Jardim Dourados | Contato: 67 99246-9630

Dona Clementina Carrato – R. João Carrato, 691 – Centro | Contato: 67 99263-3723

Jardim das Acácias – Av. Jari Mercante – Jardim das Acácias | Contato: 67 99191-0811

Profª. Andrea Martinez Tabanez – R. Jatobá, s/n – Jardim Caranda | Contato: 67 99159-3981

Profª. Lilian Márcia Dias – R. Alexandre Abrão, 2400 – Santa Rita | Contato: 67 99976-1091

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

