Terça-feira em MS será de tempo estável e seco

A temperatura em Mato Grosso do Sul começa a subir a partir desta terça-feira (2), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê um dia de tempo estável, com sol e poucas nuvens em todo o estado.

A condição climática é mantida por uma massa de ar fria e seca, influenciada por um sistema de alta pressão, que também resulta em baixos índices de umidade relativa do ar. No entanto, os moradores do estado devem se preparar para uma nova frente fria que chegará entre domingo (7) e segunda-feira (8), trazendo temperaturas mínimas de até 9ºC.

Em Campo Grande, a terça-feira começou com céu aberto e a temperatura registrada nesta manhã foi de 18ºC. A máxima prevista para hoje é de 31ºC e a expectativa. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã registrou 9ºC de mínima e a máxima prevista é de 29ºC.

Na região do bolsão, os termômetros marcaram 16ºC de mínima em Três Lagoas, podendo atingir 32ºC de máxima, as mesmas previstas para as cidades de Maracaju e Bonito. Em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, o dia começou com 15ºC e a máxima prevista é de 30ºC.

Coxim, na região norte e Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho, na região do Pantanal, iniciaram a terça-feira registrando entre 12ºc e 14ºC e têm temperaturas máximas previstas de 35ºC. Com a chegada da nova frente fria no início da próxima semana, as mínimas em algumas cidades deverão cair significativamente.

A umidade relativa do ar deve variar entre 15% e 30%, o que requer atenção redobrada da população. Beber bastante líquido para manter a hidratação, umidificar os ambientes internos e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, são alguns dos cuidados recomendados por especialistas, para amenizar as consequências da baixa unidade.

Além disso, o clima seco e a baixa umidade criam condições propícias para a ocorrência de incêndios florestais. Por isso, é essencial que a população evite acender fogueiras ou qualquer tipo de fogo.

Com informações do Inmet e Cemtec

