Atenção, motoristas: julho é o prazo para licenciamentos de veículos com placa de final 6

Proprietários de mais de 33 mil veículos com final de placa 6 em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos e verificar o vencimento do licenciamento neste mês de julho. O prazo limite para o pagamento dentro do prazo é dia 31 de julho e deve ser feito junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O Detran-MS alerta para que o cidadão tenha atenção as fraudes de golpes. O licenciamento 2024 deve ser pago por guias emitidas pelo portal Meu Detran, pelo aplicativo Detran MS ou ainda em qualquer agência do Detran-MS no Estado.

Após o cidadão pagar o licenciamento, deve verificar no aplicativo CDT se foi atualizado para o ano de exercício 2024 o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), no caso de pagamento digital. No caso de ir em uma agência e procurar o atendimento presencial, o cliente deve voltar a agência e conferir se está atualizado.

Vale ressaltar que o porte do CRLV é obrigatório e deve ser apresentado sempre que solicitado pela autoridade de trânsito, seja o documento físico ou digital.

A taxa de licenciamento 2024 é de R$ 221,24 paga dentro do prazo, mas pode variar conforme a Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul). Após o dia 31 de julho, o valor da taxa é de R$ 284,70.

Já em caso de ser flagrado sem estar com o veículo licenciado, o motorista comete uma infração gravíssima, conforme o art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), perde 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa no valor de R$ 293,47 além de ter o veículo removido ao pátio até a regularização do documento.

