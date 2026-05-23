Tempo tem variação de nebulosidade e pancadas de chuvas em regiões de Mato Grosso do Sul

Tempestades isoladas, especialmente nas regiões sul, sudeste e nordeste do estado, devido ao transporte de umidade aliado ao deslocamento de cavados atmosféricos

Nesta sexta-Feira (22), a previsão indica, para grande parte de Mato Grosso do Sul, variação de nebulosidade com períodos de aberturas de sol. Contudo, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, especialmente nas regiões sul, sudeste e nordeste do estado, devido ao transporte de umidade aliado ao deslocamento de cavados atmosféricos.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 12-14°C e máximas entre

16-22°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 13-16°C e máximas entre 18-24°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 16-19°C e máximas entre 20-28°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 14-16°C e máximas entre 22-24°C.

Com informações do Cemtec.

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