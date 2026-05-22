Inscrições de trabalhos que serão apresentados na Eco Dourados são prorrogadas

Estudantes, pesquisadores, profissionais, servidores públicos e membros da comunidade podem inscrever ações, estudos ou iniciativas relacionadas à temática ambiental

Foi prorrogada para 10 de setembro o prazo para estudantes, pesquisadores, servidores públicos e demais interessados inscrever os trabalhos que serão apresentados a XXIII Eco Dourados.

O Instituto do Meio Ambiente de Dourados destaca que a prorrogação do prazo para submissão de resumos tem como objetivo incentivar a produção acadêmica, científica e extensionista voltada às questões ambientais, sustentabilidade e resiliência climática, promovendo o compartilhamento de experiências, pesquisas e projetos desenvolvidos no município e na região.

A inscrição para apresentação de trabalhos será gratuita e efetuada somente por e-mail. A exposição e apresentação dos trabalhos selecionados, que antes seria durante a XXII Semana do Meio Ambiente, que acontece na primeira semana de junho, agora ocorrerá no dia 21 de setembro de 2026, em alusão ao Dia da Árvore, data simbólica que reforça a importância da preservação ambiental e da conscientização coletiva sobre os desafios climáticos contemporâneos.

Podem participar estudantes, pesquisadores, profissionais, servidores públicos e membros da comunidade que desenvolvam ações, estudos ou iniciativas relacionadas à temática ambiental. A organização destaca ainda que a prorrogação busca ampliar a participação da comunidade acadêmica e da sociedade, fortalecendo o diálogo entre ciência, gestão pública e população na construção de soluções sustentáveis para o futuro de Dourados.

A proposta reforça a importância da atuação conjunta entre diferentes setores para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. O envio dos resumos será por meio do endereço de e-mail dea.imam@dourados.ms.gov.br. Os trabalhos devem conter até 300 palavras e seguir o modelo disponibilizado pela organização.

Os participantes poderão apresentar seus trabalhos através de banners ou apresentação oral, com duração de até 8 minutos. “Além disso, haverá emissão de certificados tanto de participação no evento quanto de apresentação dos trabalhos, valorizando o envolvimento dos participantes na construção do conhecimento”, explica Fabio Luís da Silva, diretor-presidente do Imam.

A inscrição para apresentação de trabalhos será gratuita e efetuada somente por e-mail. Os trabalhos deverão ser enviados com o título do e-mail: Resumo Dourados. XXIII ECO. O apresentador e co-autores, no ato da inscrição, devem autorizar a publicação do resumo do trabalho em impressos e/ou via Internet. O trabalho que não atender às normas propostas, ou for enviado em data posterior ao prazo estipulado, não será avaliado.

Os certificados com identificação do autor e co-autores serão enviados via e-mail. Os trabalhos inscritos poderão ser das seguintes modalidades: pesquisas científicas, casos clínicos, revisões de literatura, trabalhos práticos ou laboratoriais, com temas ligados ao meio ambiente. Haverá limite de autores, com 1 apresentador, 1 orientador e 4 coautores.

As normas específicas preveem trabalho para avaliação. Os trabalhos enviados para avaliação deverão ter o formato de resumo, não sendo necessário o envio do trabalho completo. No resumo do trabalho, o autor deverá apresentar o título, autores, titulação e filiação dos autores no rodapé, palavras chave (até cinco), indicação de modo de apresentação (banner ou oral) e conteúdo textual em que se identifique justificativa, objetivos, materiais e métodos, resultados (podendo ser esperados), conclusão (fonte Arial Narrow, tamanho 11 e alinhamento justificado, máximo 300 palavras).

Já os painéis/banners devem ser composto por apresentação, que ocorrerá sob forma de banner (nas dimensões de até 1,80 metros (altura) x 0,90 metro (largura) e explanação) ou apresentação oral (com auxílio de até 5 slides e 10 minutos de apresentação). A confecção dos painéis e apresentações é de responsabilidade dos autores.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

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