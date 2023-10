Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Metade da semana já foi e você na ansiedade para encher a carteira? Pois saiba que hoje os astros vão colaborar e há belas chances de receber aquele Pix que tanto aguarda. Os interesses financeiros estarão protegidos e os caminhos se abrem para faturar uma grana extra, inclusive se fizer fazer algo em sua própria casa. Mas se os períodos da manhã e da tarde contam com ótimas vibes, o astral muda bastante à noite, principalmente na paixão. Ciúme pode provocar treta com o mozão e bagacinhas vão rondar a paquera. Se você está a fim de alguém, procure pegar mais leve e evite pressionar o crush para definir a situação porque o lance pode desandar e a conquista pode ir para o beleléu – aí não, né?

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua segue ao seu lado e avisa que é hora de acelerar o passo, agilizar os contatos e ir atrás dos seus interesses, tourinha! Com sua energia mental à toda, ideias férteis borbulhando e estratégias inteligentes, você vai se destacar no trabalho, pode ampliar seus ganhos e chegar mais perto do que sempre desejou. Mas se o dia pode trazer glórias e vitórias, instabilidades estão previstas à noite e você precisará controlar as suas expectativas, sobretudo na vida amorosa. O coração ainda bate forte por um ex? Pense mil vezes antes de apostar todas as fichas em quem já te magoou antes e evite cair na sofrência. Nada como um dia após o outro e um amor novinho em folha para esquecer o passado, bebê!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tô vendo que a Lua continua ativa no seu inferno astral, mas garanto que ao menos durante o dia não há motivo para preocupação, viu bebê? Pode confiar nos seus talentos, na sua intuição e batalhar para realizar seus planos porque tudo deve dar certo, ainda mais em matéria de grana. Explore seu tino comercial, siga seus instintos e fique de antena ligada para não perder uma boa oportunidade. O período da manhã vai concentrar as melhores chances de faturar, só mantenha sigilo e não revele detalhes dos seus negócios. Mas o bicho pega à noite e tensões vão marcar presença no amor. Convém abrir o olhão com fofocas, falsianes e deslealdades que podem fazer o caldo entornar na paquera e no romance.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O Sol segue iluminando seu signo, abre o dia em paz com a Lua e anuncia uma manhã perfeita para você perseguir seus sonhos. Além de contar com energia pra dar e vender, terá muita disposição para lutar pelos seus ideais e tudo indica que suas iniciativas serão bemsucedidas. O período é propício para desengavetar projetos, focar nos seus planos e consolidar seus objetivos. Tarde animada e produtiva nos contatos pessoais e profissionais. Amigos podem exercer papel importante e estender a mão para você conseguir algo que deseja, mas não espere a mesma sorte à noite. Vênus alerta que o seu sentimento de posse vai ficar à flor da pele e crises de ciúme podem deflagrar atritos com o crush ou o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tá de olho em um cargo mais alto e quer que a chefia inclua seu nome na lista de futuras promoções, leodiva? Bora mexer os seus pauzinhos e aproveitar as influências astrais, porque hoje a Lua reforça suas competências e o Sol deixa sua intuição tinindo. Você saberá identificar o momento certo de negociar melhorias, mas procure agir na mineirice e faça as coisas sem querer aparecer: a gerência vai dar mais valor e saberá reconhecer seus méritos. As chances de progresso continuam ativas no período da tarde e benefícios podem ser conquistados, já à noite o clima muda e perrengues não está descartados, ainda mais na paixão. Controle o orgulho e mostre mais diplomacia para ficar longe de atritos.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Rotina é a sua praia e você sente mais segurança quando tem tudo planejadinho na agenda, mas hoje os astros convidam a pensar fora da caixa e dar asas à curiosidade. Sol e Lua trocam likes e mandam boas energias para você se aventurar em novas experiências e atividades. Há chance de descobrir talentos inexplorados e se interessar por coisas que até então nunca cogitou fazer. Amigos terão dicas espertas e há chance de você começar algo que pode trazer muita satisfação. O dia será muito produtivo nos estudos e a vitalidade tá on na saúde, mas fique esperta com gastos, zicas e mágoas à noite, minha consagrada! Decepções tendem a rolar na paixão e incertezas podem azedar o convívio com o mozão.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quer faturar mais, quitar as contas e melhorar de vida, meu cristalzinho? Então aproveite as oportunidades que devem aparecer porque o dia já começa positivo e as estrelas prometem uma manhã de sucesso. Você vai contar com boas chances de sobressair na carreira e pode acelerar seu progresso se seguir seus instintos. À tarde, acordos vantajosos podem ser feitos e o momento será ideal para pleitear descontos, corte em juros, taxas, renegociar prazos, dívidas e financiamentos. Porém, o astral dá uma virada à noite e Vênus liga o alerta de treta no amor. Baixe as expectativas e mantenha os pés na realidade para não se frustrar. O recado vale tanto para quem tá na pista quanto para quem tem um xodó.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros estão inspirados e prometem um dia harmonioso em seus relacionamentos, escorpiangel! Com um jeito mais receptivo e atencioso, você vai se entrosar numa boa com todos e poderá formar ótimas alianças, ampliando seus contatos, suas perspectivas e seus conhecimentos. Valerá a pena investir em parcerias pessoais e profissionais, pois você deve realizar muito mais se puder contar com quem convive e trabalha. Mas aja rápido e aproveite logo essas energias benéficas porque o astral muda ao anoitecer e há sinal de perrengues, principalmente no amor. A Lua se estressa com Vênus, aponta divergências, rivalidades e deixa o clima tenso com o love ou o crush – mostre que tem jogo de cintura, bebê!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Seu signo adora aventura e liberdade, só que os deveres e responsabilidades vão se impor hoje e não tem jeito de escapar do trabalho. Pode até ir planejando a programação para o fds, mas foque no que precisa ser feito e pegue firme no serviço. A boa notícia é que você vai contar com muita determinação para realizar todas as tarefas, terá mais paciência e boas estratégias, sem falar que não vai faltar vigor na saúde. Mas seu pique tende a diminuir à noite e zicas podem surgir, sobretudo no amor. Se já se amarrou, leve na boa e explore seu jeito brincalhão para derrubar qualquer climão com mozão. Namoro à distância pode exigir mais desenvoltura e diálogo – vai com calma, meu docinho de pitanga!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As estrelas prometem boas vibes em vários setores da sua vida e a criatividade será uma grande aliada do seu sucesso. Se você gosta do que faz, tende a realizar suas atividades com o pé nas costas e ainda pode contar com apoio alheio para o que precisar. Saberá estabelecer ótimas parcerias e vai atender as expectativas alheias sem fazer muito esforço. À tarde, pode sair no lucro com compras, vendas e negociações presenciais ou virtuais. Porém, os astros recomendam a ligar o radarzinho à noite, quando há risco se meter em rolos na paquera ou até se envolver com alguém que não te merece: se for embuste, bora dar um perdido, bebê! A relação com o love também vai inspirar cuidados, então, pegue leve.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Se depender da Lua e do Sol, você já vai levantar com bom pique para agilizar as coisas em casa antes de ir para o trabalho. Sua manhã será muito produtiva e não vai faltar disposição nem determinação para colocar tudo em ordem no serviço. Na parte da tarde, pode resolver uma porção de assuntos, inclusive questões que se arrastam. Se toca uma atividade em esquema de home office ou pegou algum serviço que pode fazer em casa, deve render bastante. Já à noite, nem tudo vai fluir como espera e convém ir devagar com o andor se investe em um crush. Uma conquista dada como certa pode morrer na praia e tensões e interferências familiares podem balançar o romance. Reforce a confiança e os laços de união.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Além de contar com a sua poderosa capacidade de imaginação, você terá mais desenvoltura, traquejo e ideias férteis para transformar seus planos em realidade, peixinha! No lado financeiro, Sol e Lua garantem que você vai passar a manhã de braços dados com a sorte e as coisas só melhoram, já que um prêmio, comissão ou dinheiro inesperado pode cair na sua mão. O cenário segue favorável à tarde e há sinal de boas novas para quem lida com comércio, entregas, aplicativos ou serviços junto ao público. Mas o astral dá uma guinada completa à noite, bagaças podem rolar e o amor será o alvo principal. Muita calma nessa hora para não discutir com o love ou falar o que não gostaria de ouvir do crush, valeu?