Tempo instável e chuvas fortes são esperados para os próximos dias em MS

O tempo instável predominará em Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (12) e se estenderá até o fim de semana, com previsão de chuvas fortes e risco de temporais, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A instabilidade climática é atribuída à formação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade.

Em Campo Grande, o dia começou com céu parcialmente nublado e temperatura de 26°C. A máxima prevista para hoje é de 30°C, com possibilidade de chuvas fortes à tarde. O volume estimado é de 6,7 milímetros. Na sexta-feira (13), a capital deve registrar temperaturas máximas de 29°C e chuvas ainda mais intensas, com volume esperado de 11,8 milímetros.

Na região pantaneira, as temperaturas seguirão mais elevadas. Porto Murtinho e Corumbá devem atingir máximas de 33°C, enquanto Coxim espera 32°C e Aquidauana, 31°C. Em outras cidades do estado, as máximas previstas para esta quinta-feira variam entre 31°C em Três Lagoas e Bataguassu, 30°C em Ivinhema, 29°C em Maracaju, 28°C em Dourados e Naviraí, e 27°C em Ponta Porã.

Com informações do Cemtec

