Governo de MS recebe comitiva de Okinawa para estreitar laços culturais e comerciais

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta quarta-feira (11) uma comitiva de Okinawa, que está em Campo Grande para realizar workshops sobre culinária, esportes e artes marciais. Mais uma oportunidade para estreita os laços culturais e reforçar futuras parcerias comerciais do Mato Grosso do Sul com a província que fica na região sul do Japão.

“A comitiva de Okinawa é muito bem-vinda, pois se trata de uma colônia tradicional no Estado, assim se fortalece os laços culturais entre os povos. Eles fazem parte da história, por exemplo na culinária com o sobá, tão querido pelo sul-mato-grossense”, afirmou o governador, durante a agenda no Gabinete do Receptivo.

Riedel lembrou que pretende fazer uma visita oficial a Okinawa no primeiro semestre de 2025, para tratar da Rota Bioceânica, que vai reduzir em 14 dias a distância de navio até o Japão e mercados asiáticos. “Vamos estreitar estas relações para futuras parcerias comerciais, levando as potencialidades do Estado para Okinawa. Esta integração comercial com a Ásia é muito relevante”, completou.

O chefe da Divisão Internacional de intercâmbio do Departamento de Cultura, Turismo e Esportes de Okinawa, Masashi Yamazato, agradeceu ao governador pela recepção e boa relação com o Estado. “Agradecemos pelo Estado abrir a portas e buscar cada vez mais estreitar as relações. Nesta missão vamos trazer um workshop de esporte, cultura, culinária e karatê, que possa buscar uma aproximação maior entre as pessoas”.

O presidente da Associação Okinawa de Campo Grande, Eduardo Kanashiro, participou do encontro e reforçou este diálogo positivo entre o Estado e a província do Japão. “Vamos dar continuidade aos laços, reforçando este diálogo para que no futuro próximo possam surgir negócios entre Mato Grosso do Sul e Okinawa”.

A comitiva de Okinawa vai realizar workshops em Campo Grande na quarta (11), quinta (12) e sexta-feira (13). Nos dois primeiros dias haverá dois professores para ensinar karatê a crianças da Cidade dos Meninos, em aulas que vão ocorrer na sede da Associação Okinawa de Campo Grande. No último dia (sexta) a oficina será no Senac na área de culinária, onde vão ensinar como fazer o sobá original de Okinawa.

Por Agência de Notícias

