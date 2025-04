Tempo estável e com Sol é esperado nesta quinta-feira em MS

Nesta quinta-feira(03), a previsão do tempo indica tempo estável e com Sol em Mato Grosso do Sul. Segundo a previsão, isso acontece depois do avanço da alta pós-frontal, ou seja, a massa de ar após a passagem da frente fria.

Havberá também variação de nebulosidade e não se descartam pancadas de chuvas isoladas e pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-32°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira as temperaturas estarão em elevação, com máximas entre 27-33°C e mínimas entre 17-23°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-35°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante leste e sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

