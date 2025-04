Brasil concorre em 11 categorias no ‘Oscar do Turismo’ de 2025. Saiba como votar

O Brasil recebeu 11 indicações na 32ª edição do World Travel Awards América do Sul, o “Oscar do Turismo”. A premiação anual contempla os destinos turísticos que se destacaram no último ano e são considerados referência em diversas categorias do setor. A Embratur concorre ao prêmio na categoria de principal agência de promoção de Turismo da América do Sul.

Entre as categorias de turismo brasileiras que concorrem neste ano estão: principal destino, aventura, cruzeiros, cultural, gastronômico, natureza, entre outras.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, as indicações são resultados do trabalho desempenhado pela Agência para mostrar os atrativos do Brasil ao mundo. “O Brasil está na moda. Estamos no centro das atenções do mundo inteiro e essas indicações, além de ser um reconhecimento do trabalho de promoção internacional, trazem ainda mais visibilidade ao país como destino turístico. Isso se reflete positivamente na movimentação econômica e na geração de emprego e renda que o turismo tem proporcionado ao nosso país”, afirmo.

Votação

A votação está aberta até 3 de agosto. Podem votar profissionais do setor, meios de comunicação e consumidores de turismo. Para participar, acesse o site World Travel Awards e faça seu cadastro.

Premiação

Após o encerramento da votação, os vencedores de cada categoria serão convidados para o Baile de Gala World Travel Awards América Latina 2025. O evento será realizado no AVA Resort Cancún, México, em 27 de setembro.

Brasil campeão

Nos três últimos anos – 2022, 2023 e 2024 -, o Brasil foi campeão em diversas categorias na premiação. Em 2024, o país venceu em quatro: Melhor Destino para Cruzeiros da América do Sul; Melhor Cidade para Passar o Fim de Semana da América do Sul 2024; Melhor Destino de Turismo Esportivo da América do Sul 2024; e Melhor Cidade Cultural da América do Sul 2024.

Confira as categorias em que o Brasil está concorrendo em 2025