Tempestade com ventos de 53 km/h e granizo destrói galpão em Bataguassu

Um temporal atingiu o município de Bataguassu, a 347 quilômetros de Campo Grande, no último domingo (1º), e causou estragos em diversos pontos da cidade. Devido à força do vento, um galpão ficou destruído e um carro foi atingido por uma árvore.

Conforme informações do portal Cenário MS, as estruturas do barracão, localizado Rua Comigo Ninguém Pode, no Jardim Santa Rosa, não suportaram a força dos ventos e o local veio abaixo. Além das estruturas metálicas, foram danificados também as paredes e rede elétrica.

O temporal foi rápido, e durou cerca de dois minutos. Mesmo assim, os ventos chegaram a 53 km/h, com queda de granizo.

“Tudo escureceu, não se via nada. Começou o vento e um barulho ensurdecedor. Foi muito rápido, a chuva demorou uns 20 minutos, mas o vento forte durou apenas 2 minutos e quando pude sair, já estava tudo chão”, contou um vizinho do barracão destruído.

O galpão era responsável pelo armazenamento de insumos agrícolas e não havia pessoas no local no momento. Além disso, um veículo que passava pelo local chegou a ser atingido pelos destroços. Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Bataguassu, foi até o local e isolou a área. Uma equipe da Energisa também foi acionada. Diversos pontos da cidade ficaram sem energia elétrica.

Uma árvore também caiu em cima de um carro em movimento e causou estragos no veículo. Ele era ocupado por apenas uma pessoa, que não ficou ferida.

Além do barracão, os ventos ainda derrubaram as estruturas de uma serraria, que fica localizada às margens da MS-395, na saída para Três Lagoas.

