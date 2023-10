Nova atração no Bioparque Pantanal destaca a beleza da primavera

O maior aquário de água doce do mundo tem um novo atrativo para os visitantes, o Espaço de Experiência Imersiva no Encantador Reino das Flores. Com a chegada da primavera, o local destaca a beleza da estação e oferece ao público um ambiente cativante para se desconectar do agito cotidiano.

Com projeções, cores vibrantes e iluminação, o novo atrativo tem a natureza como protagonista. “Através dessa fusão de elementos visuais, sonoros e sensoriais, você será transportado para um mundo onde pétalas dançam suavemente ao vento, cores se entrelaçam, a calma reina e a conexão com a natureza se torna palpável”, explica a curadora da exposição e diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

A dona de casa, Fátima Tomaz, visitou o complexo pela segunda vez. Acompanhada das duas irmãs, ela ficou encantada com o novo espaço e fez questão de registrar cada detalhe. “Está lindo, maravilhoso, é um ambiente aconchegante, nós amamos. Me surpreendi a primeira vez que entrei, agora estou ainda mais fascinada”.

Aberto ao público de terça a sábado, a visita ao Bioparque precisa ser agendada pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br. A entrada é gratuita e os visitantes terão a oportunidade de conhecerem mais de 300 espécies de animais do Pantanal e outras regiões.

Inaugurado em 28 de março de 2022, o maior aquário de água doce do mundo é um espaço firmado por importantes pilares, são eles, educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação, inclusão, lazer e cultura.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram