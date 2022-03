Taxa de letalidade da COVID-19 recua para 2% em Mato Grosso do Sul

Dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) hoje (7) mostram a taxa de letalidade da COVID-19 em 2% em Mato Grosso do Sul. Até o ultimo sábado (5) o indicador estava em 2,1%. De 508.853 sul-mato-grossenses confirmados com a doença desde o início da pandemia até hoje, 10.408 foram a óbito no período.

O boletim epidemiológico deste início de semana registrou 4 mortes pela doença, sendo 2 em Campo Grande, uma em Ponta Porã e outra em Coxim. Os falecidos tinham idades entre 43 e 89 anos, e os óbitos ocorreram entre os dias 24 de fevereiro a 6 de março. A média móvel da última semana está em 11,4.

A SES registrou 1.093 novos casos nesta terça, e a média móvel dos últimos 7 dias passa a 1.044. Os municípios com maior número de confirmações no boletim, foram Campo Grande (1.030), Naviraí (20), Costa Rica (11), Nova Andradina (9) e Coronel Sapucaia (6).

Atualmente Mato Grosso do Sul conta com 7.630 casos em isolamento domiciliar e outros 162 pacientes internados, sendo 78 em leitos clínicos e 84 em leitos de UTI. Já a taxa de ocupação de leitos UTI/SUS adulto por macrorregião de internação está com 77% em Campo Grande, 74% em Dourados, 47% em Corumbá e 36% em Três Lagoas.