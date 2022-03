“O Japão que Somos” comemora a 1° Feira da Cultura Japonesa em Dourados

O projeto denominado “O Japão que Somos” aconteceu no sábado (5), na 1° Feira da Cultura Japonesa, em Dourados. O intuito do projeto foi prestigiar a cultura japonesa no Estado.

Segundo o Portal da Prefeitura de Dourados, a “Feira teve exposição cultural; experiência com kimono, escrita com pincel (shodô); apresentação de mangá, oficina de origami, Workshop de taiko, cerimônia do chá, apresentações culturais e cerimônia de premiação do concurso de cosplay.

A diretora da Escola Modelo de Língua Japonesa, Linda Missako Hayakawa Simada Komori prestigiou os alunos. “Nossos alunos se empenharam para a realização da Feira e estamos muito orgulhosos do resultado que está sendo apresentado hoje”, disse a diretora.

O presidente da Associação Cultural Nipo Brasileira Sul-mato-grossense, Dr. Nélio Shigueru Kurimori, agradeceu ao incentivo da prefeitura e ao empenho dos organizadores para a realização da Feira. “Divulgar o trabalho não é simples, mas torna-se simples quando se tem o empenho de todos, por isso tenham na consciência que o saber e a vontade de realizar as coisas está no interior de cada um. Agradeço a prefeitura que nos proporcionou o incentivo para a realização da Feira”.

Confira a galeria: