Suzano e Autoridades de Trânsito unem esforços para prevenir acidentes em Três Lagoas

Em um esforço conjunto para aumentar a segurança nas estradas e rodovias da região de Três Lagoas, agentes da Autoridade de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) recentemente visitaram o Centro de Operações da empresa Suzano. A iniciativa, promovida pelo Conselho de Segurança Pública de Ribas do Rio Pardo, visava conhecer as ferramentas de monitoramento e segurança utilizadas pela Suzano para conscientizar e reduzir acidentes no município.

O convite para a visita partiu do Conselho de Segurança Pública de Ribas do Rio Pardo, que demonstrou preocupação com o grande fluxo de veículos na região e buscou medidas para melhorar a segurança viária. De acordo com Ruben Ajala, chefe da fiscalização do Detran-MS, a Suzano foi escolhida devido ao seu papel na região e seu compromisso com a segurança viária.

“Eles solicitaram essa visita junto à Suzano devido ao grande fluxo de veículos na cidade. Com a preocupação de saber como funciona esse controle por parte da empresa, convidou as forças de segurança para fazermos essa visita na matriz lá em Três Lagoas, onde eles demonstraram o Centro Operacional deles, onde é feito todo o monitoramento de caminhões e veículos,” afirmou Ajala.

Um dos destaques da visita foi a tecnologia de monitoramento utilizada pela Suzano, incluindo câmeras de fadiga instaladas no interior dos veículos da empresa. Essas câmeras detectam sinais de sonolência e outros tipos de desvios de atenção por parte dos motoristas, contribuindo para a segurança nas estradas.

“Conhecemos toda a gama de monitoramento que envolve o motorista, a Suzano demonstrou a nós pensando na garantia da segurança das vias públicas do município de Três Lagoas. Pois essa fábrica em Ribas também vai ter um Centro de Operações para auxiliar as forças no controle de um trânsito mais seguro,” acrescentou Ruben Ajala.

A visita, coordenada pelo Conselho de Segurança Pública do Município de Ribas do Rio Pardo, contou com a participação de diversas autoridades, incluindo o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) e CBBMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul). O encontro entre a Suzano e as autoridades de trânsito reforçou a importância da colaboração entre o setor privado e o público na busca por soluções que promovam a segurança nas estradas e rodovias da região.

Com informações de Mireli Obando, Detran-MS



Leia mais: