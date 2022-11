Supermercados da Capital comemoram vendas de flores 

Redes de supermercado comemoram o aumento de venda de flores nesta quarta-feira (2), devido ao feriado de Finados. Uma rede supermercadista da Capital anunciou que já chega a um aumento de aproximadamente 300% nas vendas, se comparado a outros meses do ano.

“Esse é um momento em que nosso setor de floricultura é bastante procurado. Para atender a demanda, reforçamos a compra, feita em lugares como Holambra, em São Paulo, para renovar o estoque e garantir qualidade. Anualmente, é uma das datas que temos um aumento nas vendas, assim como dia da mulher, Dia das Mães e namorados. Para esse finados, temos desde flores em vasos, arranjos simples e mais elaborados, cuidados diariamente para ficar em perfeito estado para aqueles que vão homenagear seus entes queridos”, diz o gerente do Comper Jardim dos Estados, Luiz Carlos Narciso.

Dentre os itens mais procurados está o crisântemo. A planta, de boa durabilidade, é encontrada em diversas cores, mas o branco é o mais vendido nesse período.

A novidade é que este ano os consumidores têm buscado outros produtos como kalanchoe, que também apresenta durabilidade e praticidade, por ser vendido em vasos, além de também contar com cores variadas.

A busca pelos supermercados como opção para compras de flores tem sido crescente e movimenta as empresas e cooperativas que trabalham neste segmento no país. A Cooperativa Veiling Holambra, maior centro de comercialização do Brasil, aponta aumento de 10% de vendas, já que essa é a primeira celebração de Finados após a pandemia, quando a cooperativa chegou a ter queda de 15% em 2020.

O reflexo das compras feitas em grandes volumes pelos supermercados é o preço do produto, que se torna atrativo para os consumidores. Para facilitar as compras no período, os clientes do Supermercado Comper ainda contam com parcelamento em até 10 vezes, para as compras mínimas de R$ 15 reais, no cartão Vuon, cartão de crédito do Grupo Pereira. Além disso, as unidades do Comper também aceitam vale-alimentação como pagamento.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.