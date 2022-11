Projeto “Filarmônica Jovem do MS” se apresenta na APAE

Projeto realizado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a “Filarmônica Jovem do MS” realiza um concerto gratuito com seus professores no dia 4 de novembro, às 16 horas, na

A APAE em Campo Grande, localizada na avenida Joana D’Arc, 1450 recebe no próximo dia 04 de novembro, às 16h um espetáculo com os instrumentos de orquestra e com canto lírico.

O evento será apresentado pelos professores de música Rafael Morais, Bianca Danzi e Jorge Caceres, Jardel Tartari e Eduardo Martinelli “Esta ação é uma contrapartida do projeto que a gente vai realizar na APAE”, explica Jardel Tartari, um dos coordenadores da ação.

O projeto “Filarmônica Jovem do MS” está em fase de finalização. Começou em agosto de 2021, ocasião em que jovens e crianças da periferia de Campo Grande tiveram seu primeiro contato com a sonoridade musical de alguns instrumentos de orquestras como violinos, violas clássicas e violoncelos.

Sob a coordenação dos maestros Eduardo Martinelli e Jardel Tartari, os professores de música Rafael Morais, Bianca Danzi e Jorge Caceres realizaamo o ensino coletivo dos instrumentos musicais num período de 10 meses em instituições que lidam com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em bairros como Jardim Columbia, Perpetuo Socorro e Parque Lageado. As aulas começam no próximo dia 10 no Instituto Misericordes e no Projeto Águia.

Na primeira ação projeto “Filarmônica Jovem do MS” na Capital cerca de 70 pessoas foram atendidas. “Trabalho há mais de dez anos com o ensino de instrumentos de orquestra para crianças e sei bem como é transformador dar o acesso às pessoas a atividades deste tipo, que possibilitam o conhecimento e o fazer cultural”, explicou o maestro Jardel Vinícius Tartari. Ainda segundo ele, ações como essa, transformam o meio social dos alunos e também possibilita a profissionalização musical. O projeto também vem realizando mais duas ações neste ano de 2022: são as oficinas e concertos.

Foram realizadas as oficinas de formação: “O Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais em Projetos Socioculturais – Desafios, Métodos e Realizações” e “Software de Edição de Partituras”. As oficinas foram voltadas para técnicos e profissionais que trabalham com projetos socioculturais na área musical, professores de música da rede pública de ensino e interessados que tenham conhecimentos e formação em música.

A terceira ação é a realização de concertos no interior do Estado e na Capital. Dez destes com os músicos participantes do projeto Jardel Tartari (violão), Jorge Caceres (teclados e baixo), Bianca Danzi (canto e violino), Rafael Morais (violoncelo) e maestro Eduardo Martinelli (regência e violão). As apresentações acontecem nas cidades de Ivinhema, Corumbá, Três Lagoas, Terenos, Aquidauana, Jardim e Campo Grande. Na capital o público-alvo são pessoas com necessidades especiais e os shows acontecem na Apae e no ISMAC-Instituto Sul- mato-grossense para Cegos.

“Espero que consigamos prosseguir após o término do convênio e que o recurso que foi empregado pelo FIC-MS sirva de pontapé inicial para darmos continuidade à “Filarmônica Jovem do MS” buscando patrocinadores privados”, finalizou Tartari.