Sul do Estado tem possibilidade de pancadas de chuva na tarde desta sexta-feira

A previsão para a sexta-feira (11) indica continuidade do tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Essas condições ocorrem devido a atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nebulosidade associada a chuvas. As informações são do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Porém, no Sul do Estado, mais especificamente em Ponta Porã, há probabilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido ao avanço de uma frente fria, aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai. Essa frente fria deve influenciar nas regiões pantaneira e sudoeste de Mato Grosso do Sul, com aumento de nebulosidade, chuvas e queda das temperaturas.

O Cemtec prevê Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas na sexta-feira, com valores que podem chegar aos 38°C, principalmente nas regiões pantaneira, norte e sudoeste. Nessas áreas, a mínima estará entre 20°C e 25°C. No sul e leste, mínimas ficam entre 18°C e 22°C e a máxima chega a 36°C.

Na Capital, mínima 23°C e máxima de 34°C. No Bolsão, Três Lagoas amanhece com 20°C e registra 36°C de tarde. Durante o período vespertino, prevalecem as altas temperaturas aliado aos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 30%. Acesse também: Etapa Nacional do CLC terá premiação recorde e Potro do Futuro