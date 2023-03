Sucuri de 2m é encontrada em ponte sobre córrego de cidade de MS

Uma sucuri foi encontrada vagando pelo centro da cidade de Cassilândia, a 452 km de Campo Grande. O animal estava sobre a ponte do córrego denominado Cedro, no centro da cidade. Ela foi encontrada por uma estudante que passava pela região.

Devido ao intenso fluxo de carros, a sucuri sofria riscos de ser atropelada. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi ao local e verificou tratar-se de um animal silvestre da espécie Eunectes murinus (sucuri-verde, ou sucuruju, boiaçu, etc.) com aproximadamente dois metros de comprimento.

A equipe efetuou a captura da sucuri, com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção. A serpente não apresentava ferimentos e foi solta em uma área de vegetação distante da cidade.

Animais silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. É importante não pegar, tocar ou mexer no animal e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 3357-150.

