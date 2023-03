Escolas estaduais têm até 17 de março para se inscrever na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Foi divulgado pela Secretaria de Estado de Educação (SED) que as inscrições para a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) estarão disponíveis até o dia 17 de março de 2023.

Destinada aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo aqueles matriculados nas modalidades EJA e AJA, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) tem inscrições efetuadas exclusivamente pelas unidades escolares, por meio do site http://www.obmep.org.br/.

A primeira fase da competição acontecerá no dia 30 de maio, e o regulamento completo pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: http://www.obmep.org.br/regulamento.htm.

A olimpíada

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional que contempla escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Ela é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e financiada com recursos dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

