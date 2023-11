Sortudo de Florianópolis acerta na Mega-Sena e leva quase R$12 milhões sozinho

66 pessoas acertaram a aposta da Quina e vão levar R$ 34.857,25 cada

O concurso 2654 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quinat-feira (09) e uma única aposta de Florianópolis acertou as seis dezenas. O ganhador vai embolsar o prêmio de R$ 11.906.870,24.

As dezenas sorteadas foram: 11-17-23-36-47-51.

Já a Quina (acerto de cinco dezenas) teve 66 ganhadores. Cada um vai receber R$ 34.857,25. E a Quadra (quatro acertos) teve 4.104 vencedores que irão receber R$ 800,81 reais cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece amanhã, no sábado (11) e o valor estimado do prêmio é de R$30 milhões. O valor do jogo simples é de R$ 5. As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram