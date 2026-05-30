Sorteio define entidades filantrópicas para o Arraial de Santo Antônio

Procedimento ococrreu com a presença de representantes das entidades participantes; cinco organizações foram definidas como suplentes

Na tarde desta sexta-feira (29), a Prefeitura de Campo Grande realizou, no Paço Municipal, o sorteio oficial das entidades habilitadas para participar do 24º Arraial de Santo Antônio, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da Capital. Ao todo, 18 instituições foram selecionadas para integrar a programação, que une cultura, solidariedade e valorização do trabalho comunitário.

O sorteio ocorreu de forma transparente, com a presença de representantes das entidades participantes. Além das instituições habilitadas, outras cinco organizações foram definidas como suplentes e poderão ser convocadas em caso de desistência ou impossibilidade de participação.

As entidades selecionadas desenvolvem importantes ações sociais, culturais e comunitárias em diferentes áreas, como assistência social, inclusão, educação, esporte, proteção animal e fortalecimento comunitário.

Além da participação das instituições, o Arraial de Santo Antônio contará com atrações musicais já confirmadas, como a dupla Munhoz e Mariano e os cantores Alex e Ivan, que prometem animar o público durante a festa.

Entidades habilitadas

• Associação Mães Trabalhando a Inclusão

• Sociedade Espírita Anorran Amor, Luz e Caridade

• MAGMA-MS – Movimento de Associação Gestantes e Mulheres em Ação do Estado de Mato Grosso do Sul

• Associação de Moradores do Loteamento Social Sarandi

• Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande

• Associação de Moradores do Conjunto Residencial Coophatrabalho

• Associação Defensora dos Animais e Protetores

• Instituto de Desenvolvimento Evangélico – IDE

• UMAM – União Municipal das Associações de Moradores

• Instituto Manoel Bonifácio

• BMFV – Federação Sul-Mato-Grossense de Futvôlei

• Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas

• ACIESPE – Instituto de Apoio, Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo

• ACPD – Associação Campograndense da Pessoa com Deficiência

• EVA – Associação Espaço Vida Ativa

• Ilê Sola Iya Omi Legbe Ieá Odé

• Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi

• Grêmio Recreativo Os Catedráticos do Samba

Entidades suplentes

• Grêmio Recreativo Escola de Samba Cinderela Tradição do José Abrão

• Associação Pantanal dos Surdos de Mato Grosso do Sul (APSMS)

• Grêmio Recreativo Cultural Bateria Independent – Fúria DP Tigre (Projeto Tocar)

• Viver Bem Lar para Idoso

• ACAC – Associação Campo-grandense de Ação Comunitária

O Arraial de Santo Antônio é referência entre os eventos populares de Campo Grande, reunindo gastronomia típica, apresentações culturais e ações que fortalecem o trabalho desenvolvido pelas entidades junto à comunidade.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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