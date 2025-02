Sol forte! Segunda-feira deve ser de calor em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta segunda-feira (10), indica temperaturas altas para praticamente todo Mato Grosso do Sul, especialmente para Campo Grande.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima começou na casa dos 22°C, e a máxima pode chegar até os 35°C.

A manhã deve ficar com poucas nuvens, enquanto no período da tarde, o sistema meteorológico ressalta que o tempo ficará com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

