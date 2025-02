Funsat abre inscrições para o Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu, nessa sexta-feira (7), o processo seletivo para o Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT). A divulgação foi feita no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), em uma edição extra, com o objetivo de oferecer novas oportunidades para trabalhadores desempregados em situação de vulnerabilidade social.

O programa visa proporcionar ocupação e qualificação social e profissional para aqueles que estão fora do mercado de trabalho. As vagas são para atividades emergenciais e de interesse da administração municipal, como limpeza e conservação de espaços públicos, remoção de entulhos, obras de canalização e pavimentação, atendimento a situações de emergência, campanhas de saúde, recenseamentos e apoio operacional em serviços administrativos.

Os interessados devem atender aos seguintes requisitos para participar:

– Idade entre 18 e 67 anos;

– Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

– Estar desempregado há pelo menos seis meses;

– Ser residente de Campo Grande há pelo menos um ano;

– A renda familiar per capita não pode ultrapassar meio salário mínimo.

Além disso, cada núcleo familiar pode inscrever apenas um membro no programa. Importante ressaltar que o candidato pode retornar ao PRIMT apenas uma vez, desde que tenha passado um período de seis meses entre o desligamento e o reingresso.

O PRIMT não só oferece oportunidades de trabalho, mas também busca a qualificação e reintegração de trabalhadores que enfrentam dificuldades econômicas e sociais. Com isso, além de ajudar a suprir a necessidade de mão-de-obra para serviços municipais, o programa também oferece aos participantes experiência profissional e novas habilidades, o que pode ser um importante diferencial na busca por um emprego formal.

O cadastramento será feito na Funsat, que orienta os trabalhadores a procurarem o local com a documentação necessária para garantir a inscrição no programa. Essa iniciativa da Funsat surge como mais uma estratégia para reduzir as taxas de desemprego e promover o desenvolvimento social por meio da inclusão no mercado de trabalho.

