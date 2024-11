Sol forte e chuvas fracas nesta quarta-feira em MS

A previsão do tempo para esta quarta-feira(13), indica sol e variação de nebulosidade. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões centro-norte, pantaneira e nordeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria, aliado ao deslocamento de cavados. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades.

Com a passagem da frente fria, haverá queda nas temperaturas, sendo previstas mínimas entre 13-17°C e máximas entre 27-32°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas

regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 16-22°C e máximas entre 28-36°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-25°C e máximas

entre 30-35°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 18-22°C e máximas entre 30-33°C. Os ventos atuam entre o quadrante sul e leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

