Sinais de internet e ligação melhoram nos distritos de Rochedinho e Anhandui

Os Distritos de Rochedinho e Anhandui vão receber melhoria da qualidade de sinal e tecnologia da internet e telefonia móvel. A resposta veio de uma das operadoras de telefonia móvel que abrange esses locais, depois que a Prefeitura de Campo Grande apontou que os dados adotados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) estavam desatualizados.

Juntos, os Distritos de Rochedinho e Anhanduí têm hoje cerca de 7 mil habitantes, e segundo Ernesto Francos dos Santos, sub-prefeito de Anhandui, essa é uma demanda antiga dos moradores. Opinião compartilhada com Silvio Ferreira, subprefeito de Rochedinho.

“Estamos desde 2018 buscando a melhoria das internet e hoje já percebemos uma melhor conectividade com ajuda da Prefeitura e da Agetec. Agora, com a resposta de uma das operadores, sabemos que a internet será melhorada e que também seremos beneficiados quando o 5G chegar”, afirma Ernesto.

“Preocupada com a qualidade do sinal que chega à população, inclusive nos distritos, mesmo embora seja uma atribuição da Anatel, nos antecipamos e enviamos documento técnico com levantamento sobre a população, quantidade de escolas e alunos, unidades de saúdes e número da assistência social para que, quando as operadoras forem implantar a 5ª geração da telefonia móvel e melhorar a 4ª, já analisem esses Distritos da forma que eles estão hoje”, explica o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso.

