Show de Despedida do Sepultura irá arrecadar alimentos para a CUFA em Campo Grande

Alimentos doados na compra da entrada solidária serão destinadas a famílias carentes

No dia 17 de agosto, a banda Sepultura estará no Ginásio Guanandizão em sua turnê de despedida “Celebrating Life Through Death”, celebrando 40 anos de carreira. E a Central Única das Favelas (CUFA) de Campo Grande irá receber beefícios da parceria com o show em prol da solidariedade.

Aalimentos não perecíveis serão arrecadados durante o evento, na compra da entrada solidária e serão destinados à CUFA de Campo Grande.

“Esse auxílio é de grande valia para nós. Hoje atendemos 46 mil famílias nas periferias e favelas da cidade, que estão em situação de vulnerabilidade e precisam da nossa ajuda. Além disso, fazer parte de um momento icônico como esse, certamente, entrará para a história da nossa comunidade”, pontua Letícia Polidório, coordenadora da instituição.

O grupo se apresentará na formação atual, que conta com Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr. (baixo), Derrick Green (vocais) e Greyson Nekrutman (bateria). A tour está sendo gravada e vai virar um disco ao vivo de 40 músicas registradas em 40 cidades diferentes.

Para mais informações sobre os ingressos, acesse o link. E para saber mais sobre o trabalho da CUFA em Campo Grande, confira o instagram.

