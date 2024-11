Shopping promove solidariedade, com espaço para adoção de cartinhas dos Correios

Em 2023, mais de 1 mil crianças foram presenteadas por meio da parceria que fortalece a importância da solidariedade

Boneca, carrinho, bola, instrumento musical e material escolar estão na lista dos sonhos de muitas crianças como presentes neste Natal. Mantendo a magia e a esperança, os Correios lançaram no último dia 5 de novembro, a campanha “Papai Noel dos Correios”.

Tradição há 35 anos, a iniciativa permite que empresas e cidadãos sejam padrinhos de uma das milhares de cartinhas e façam feliz o Natal de uma criança. O Shopping Campo Grande é parceiro da ação social e além de encontrar as cartas com pedidos na agência localizada no centro comercial, é possível vivenciar a experiência de escolher um pedido em meio à decoração natalina, onde a beleza e o encanto do Natal estão ainda mais presentes.

As cartas estão dispostas em uma mesa, onde o futuro padrinho pode ler tranquilamente e escolher o pedido que mais tocar seu coração. A expectativa deste ano é de que mais de 10 mil cartas sejam adotadas em Mato Grosso do Sul até o dia 13 de dezembro, data de encerramento da campanha. Os presentes arrecadados serão encaminhados a 50 instituições sociais e escolas públicas, com o objetivo de atender crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Parceiro da campanha desde 2022, o Shopping Campo Grande já ajudou a realizar os sonhos de muitas crianças, segundo o superintendente estadual dos Correios em Mato Grosso do Sul, Gelson Leonel. “A campanha Papai Noel dos Correios é considerada a maior ação natalina do Brasil e em 2024 completa 35 anos, assim como o Shopping Campo Grande. Só no ano passado, o Shopping ajudou a realizar sonhos de mais de mil cartinhas em Campo Grande, isso é muito valoroso. São histórias que ficam marcadas pela magia do Natal, e que os Correios e o Shopping Campo Grande têm a satisfação de fazer parte”, avalia o superintendente.

O olhar voltado ao social é um dos pilares de atuação do Shopping, que se engaja em ações focadas no bem coletivo. Campanhas de arrecadação de alimentos, material escolar, absorventes e eventos solidários integram a rotina do espaço, consolidado não apenas como local de compras, mas também uma referência de fomento às boas práticas. “A cada iniciativa social que participamos, percebemos que a alegria compartilhada se multiplica e impacta a vida de mais pessoas. Saber que podemos ser agentes transformadores e levar sorrisos e esperança para crianças, nos motiva a fazer ainda mais e temos muita honra de fazer parte dessa ação tão bonita que é a do Papai Noel dos Correios, que assim como o Shopping, celebra em 2024, 35 anos de boas histórias”, detalha a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

Em toda a história da campanha, mais de 6 milhões de crianças no país tiveram seus pedidos atendidos pela campanha dos Correios.

Onde doar – Além do Shopping Campo Grande e agências dos Correios, todas as 10 lojas do Fort Atacadista na Capital também são pontos de arrecadação de presentes, tornando o ato de doar ainda mais simples e acessível.

Outras informações no blognoel.correios.com.br/

