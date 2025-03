Sextou com temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas em MS

O fim de semana será de temperaturas elevadas e com possibilidade de pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. As temperaturas mínimas devem variar entre 20°C e 22°C, enquanto as máximas podem alcançar entre 30°C e 36°C nas regiões sul, leste e sudeste do Estado.

Em Campo Grande, a sexta-feira será quente e também com chance de chuva isolada. A máxima pode chegar aos 32ºC. No sábado, espera-se sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo tende a ficar aberto. As temperaturas devem oscilar entre mínima de 22°C e máxima de 34°C.

No domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas previstas variam entre mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Para Dourados, no sábado, a previsão indica sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 23°C e máxima de 33°C. No domingo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu deve ter poucas nuvens, com temperaturas entre mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Outras máximas para esta sexta-feira são de 33ºC em Coxim e Ponta Porã., 34ºC em Corumbá, Maracaju e Bonito, 35ºC em Três Lagoas, e 37ºC em Porto Murtinho.