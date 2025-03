Carro é visto pegando fogo na Avenida Afonso Pena

No final da tarde desta quinta-feira (06), uma imagem deixou pessoas assustadas, um veículo foi visto andando sozinho e pegando fogo no cruzamamernto da Afonso Pena com a Rui Barbosa em Campo Grande.

Uma grande fumaça pode ser vista pelos céus neste momento de lugares disntante do local onde o carro se encontra. O veículo era de uma empresa privada.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e as chamas foram contidas. Ainda não há mais informações sobre detalhes do acidente

