Semana do ciclista tem ações para a conscientização dos motoristas na Capital

Como parte da Semana da Bicicleta de Campo Grande, que acontece de 16 e 23 de setembro, a Prefeitura Municipal realizou nesta terça-feira (19) ação de sensibilização para a segurança dos ciclistas em determinados pontos da cidade, como a Avenida Duque de Caxias com a Av. Lúdio Martins Coelho; Av. Afonso Pena, entre outros.

Com o objetivo de instruir os cidadãos, foi distribuído folheto educativo com orientações de comportamento no trânsito para motoristas e ciclistas, elaborado pelo Grupo Técnico (GT) Cicloviário, que faz parte do Comitê de Acessibilidade e Mobilidade Urbana (COAMU), que compõe a estrutura organizacional da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), em parceria com a rede Bike Anjo.

Foram distribuídos kits de adesivos refletivos para serem colados na bicicleta a fim de torná-la visível, aumentando a segurança do ciclista. Vale destacar que os kits foram feitos a partir de material de descarte da produção de placas de sinalização de trânsito da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Ainda, foram distribuídos adesivos alusivos ao tema da bicicleta em Campo Grande.

Para o desenvolvedor de sistemas, Jailson Santos, que faz o uso da bicicleta, o adesivo refletivo distribuído durante a ação vai contribuir para sua segurança no trânsito. “Agora o farol do carro vai refletir no adesivo e o motorista vai me ver, diminuindo o risco de acidente”.

A pedestre Eucineia Catigard pontua que a população precisa de conscientização e que os ciclistas devem ser respeitados. “Essas ações são muito importantes porque os ciclistas e os pedestres são os mais vulneráveis no trânsito e as vezes na correria do dia a dia, todo mundo esquece disso. Precisamos zelar pelas vidas”.

Segundo o servidor público Alzimiro Alves de Arruda Júnior, que passava de carro em um dos pontos de distribuição do material de conscientização, as ações de sensibilização da população sobre o tema são muito importantes, principalmente em uma avenida de tamanha importância para a cidade, como é a avenida Afonso Pena. “A possiblidade de acidente nessas avenidas muito movimentadas é bem maior, então as ações nesse ponto alcançam mais pessoas e faz um trânsito mais seguro”, conclui.

A ação faz parte dos eventos promovidos por órgãos e entidades governamentais em parceria com instituições da sociedade civil organizada durante a Semana da Bicicleta. O objetivo é de estimular a reflexão sobre a dependência do uso do automóvel e as consequências do hábito para o meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades.

Vale lembrar que durante a Semana da Bicicleta também é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, em 22 de setembro, e a Prefeitura promoverá evento alusivo à data, estimulando os servidores da pasta a não utilizarem os modos de transporte individuais motorizados.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram