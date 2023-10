Feira “Bosque da Paz” terá edição em São Gabriel do Oeste

Feira acontece dias 9 e 10 de dezembro

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Feira do Bosque fora de Campo Grande. Com um ótimo retorno do público frequentador, a feira se expande agora para o município de São Gabriel do Oeste, localizada a 262 km da capital.

A feira acontecerá nos dias 9 e 10 de dezembro durante o projeto ” Natal Luzes do Cerrado”. e ŕ organizado pela Adamas. O evento tem como objetivo o fortalecimento da cultura, gastrodomia e economia criativa do estado

Inscrições

A feria está buscando novos expositores em São Gabriel do Oeste e interessados devem cumprir alguns requisitos.

– Manter um perfil ativo no Instagram ou Facebook, exibindo fotos e vídeos recentes dos produtos para que a comissão organizadora possa conhecer melhor a marca ou loja durante o processo de seleção.

– Apenas feirantes com produtos artesanais (alimentícios ou não), com exceção para antiguidades, produtos sustentáveis e culturais.

– enviar até 5 fotos dos produtos para o e-mail [email protected]. As inscrições sem fotos anexadas ao e-mail não serão consideradas.

– Prestadores de serviços que possuam negócio que se encaixa nas diretrizes da feira com foco especial em pequenos empreendedores locais, também podem se inscrever.

Vale destacar que o preenchimento da ficha de inscrição não garante a participação efetiva na feira, pois será realizada uma seleção dos expositores que estejam alinhados com a proposta da “Feira Bosque da Paz”. Os selecionados receberão a confirmação via whatsaap

Também é ressaltado que cada expositor é responsável pela sua estrutura, organização e venda dos seus produtos, com exceção da gastronomia, que é gerenciada separadamente. As taxas de participação variam conforme o tipo de produtos e serviços oferecidos e podem ser acessadas na ficha de inscrição.

Para se inscrever clique no google forms. Para obter informações detalhadas sobre valores e participação, entre em contato pelo WhatsApp (67)9 9955-0017.

