Semana começa com tempo nublado e temperatura amena em MS

A semana iniciou com céu parcialmente nublado, indicando possibilidade de chuva ao longo desta segunda-feira (24), e temperatura amena em Campo Grande. A máxima não deve passar dos 28ºC.

A Capital, assim como os demais municípios do interior de MS, está em alerta para risco de chuva intensa. O volume de chuva previsto para hoje é de 2,3 milímetros. O cenário deve se repetir na terça-feira (25), com céu nublado e chance de pancadas de chuva e máxima de 29ºC.

A temperatura deve subir nos dias seguintes.

Outras máximas previstas para hoje são de 27ºC em Bonito, 28ºC em Dourados, 29ºC em Porto Murtinho e Coxim, e 31ºC em Corumbá e Três Lagoas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram