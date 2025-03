Funsat oferece 1.820 vagas de empregos nesta segunda-feira (24)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.820 vagas nesta segunda-feira (24). São 182 empresas anunciantes, com a divulgação de 157 profissões.

Há vagas para alimentador de linha de produção (10 postos), armador de ferros (15 postos), assistente de vendas (8 postos), atendente de lojas e mercados (15 postos), auxiliar de cozinha (24 postos), auxiliar de limpeza (117 vagas), auxiliar de operação (5 postos), biomédico (1 posto), carpinteiro (95 postos), contador (1 posto), cozinheiro geral (3 postos), encanador (2 postos), gerente de produção (1 posto), jardineiro (12 postos), magarefe (40 postos), marceneiro (2 postos), operador de caixa (125 postos), entre outras oportunidades.

Integram o rol dos 1.099 anúncios de “perfil aberto” sete destaques, conforme a Fundação. Na lista dessa modalidade de captação, que não exige experiência prévia, estão as urgências para encaminhamentos de açougueiro (4 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar técnico eletrônico (3 postos), saladeiro (1 posto), neuropsicopedagogo clínico (1 posto), organizador de eventos (3 postos) e uma vaga para supervisor de açougue.

O expediente do dia prevê um aumento significativo, de 1.000%, na triagem de profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), com 181 vagas disponíveis. Entre as oportunidades estão: operador de telemarketing ativo e receptivo (100), operador de caixa (27), repositor de mercadorias (23), consultor de vendas (10), eletricista de manutenção industrial (2), operador de empilhadeira (1), armador de estrutura de concreto armado (10), auxiliar de linha de produção (3) e cinco vagas para servente de limpeza.

Mais informações podem ser obtidas presencialmente na sede da Funsat, das 7h às 17h, ou durante o evento “Todos em Ação”, que acontece na manhã do sábado (22), no Parque do Lageado. A Fundação também estará presente com atendimento no evento promovido pela Prefeitura de Campo Grande, na Escola Municipal Thomaz Ghiraldelli.

